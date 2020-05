Fase 2, terminati i lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri ad Albenga

Albenga. Sono terminati i lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri di Albenga. A darne comunicazione è stato il consigliere delegato Mirco Secco: “Attraverso l’operato dei nostri giardinieri comunali, abbiamo provveduto allo sfalcio dell’erba e alla sistemazione dei nostri cimiteri che, a causa dell’emergenza Coronavirus sono rimasti chiusi per ragioni di opportunità e sicurezza”.

“Con l’ultima ordinanza emessa dal sindaco Riccardo Tomatis, però, i cimiteri sono stati riaperti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 17, naturalmente con obbligo per gli utenti di indossare, all’interno degli stessi, la mascherina e di rispettare le disposizioni relative al distanziamento sociale imposto dal Decreto del Ministro della Salute”.

“Con la riapertura i nostri operatori si sono immediatamente adoperati per la pulizia e la cura del verde all’interno dei cimiteri e li ringrazio per il lavoro svolto. Credo che in questo momento, nel quale i cittadini non hanno potuto far visita ai loro cari, magari alcuni scomparsi di recente, tutti noi abbiamo capito ancora di più l’importanza di questi luoghi”, ha concluso.

Il vicesindaco Alberto Passino, con delega ai lavori pubblici, ha ricordato, inoltre: “La prossima settimana ripartirà il cantiere dei lavori di ampliamento interno del cimitero di Leca d’Albenga che è stato affidato alla ditta Badessi Luigia di Imperia che si è aggiudicata il bando di gara. Il progetto prevede la realizzazione di 360 loculi divisi in 2 corpi di fabbrica (ciascuno di 180) che verranno realizzati a margine dei due campi di inumazione, tra il porticato ed i primi due lotti dedicati alle cappelle gentilizie”.

“Il primo lotto, in particolare, prevede la realizzazione dei due piani terreni dei due blocchi. Il numero di loculi prefabbricati sarà 160 mentre gli ossari sarà 320 divisi nei 2 corpi di fabbrica. La ditta ricomincerà i lavori che erano stati sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus, la prossima settimana. Con questo intervento riusciremo a dare un’importante risposta alla nostra città”, ha concluso.