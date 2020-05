Fase 2, riapertura graduale degli uffici Immigrazione della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio

Savona/Alassio. Da lunedì 18 maggio gli uffici Immigrazione della Questura di Savona e del Commissariato di Alassio procederanno a una graduale riapertura al pubblico.

Nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale i due uffici svolgeranno esclusivamente attività di consegna dei permessi già rilasciati nonché acquisizione delle istanze di primo soggiorno.

In questa fase è esclusa la ricezione allo sportello delle istanze di rinnovo, precisando che in ogni caso la validità dei permessi di soggiorno in scadenza è stata prorogata fino al 31 agosto 2020.

L’accesso ai locali sarà consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie, come previsto dall’art. 3 comma 2 del DPCM del 26.04.2020. Sarà, altresì, disposta la regolamentazione dei flussi di ingresso alla struttura con transenne e segnalatori di distanza. Saranno inoltre disponibili distributori di gel disinfettante per le mani.

Il pubblico sarà ricevuto in ordine alfabetico secondo il seguente calendario:

– 18 maggio 2020: lettera A

– 19 maggio 2020: lettera B

– 20 maggio 2020: lettera C

– 21 maggio 2020: lettera D

– 22 maggio 2020: lettere E-F

– 25 maggio 2020: lettere G-H

– 26 maggio 2020: lettere I-J

– 27 maggio 2020: lettera K

– 28 maggio 2020: lettera L

– 29 maggio 2020: lettera M

– 01 giugno 2020: lettere N-O

– 03 giugno 2020: lettere P–Q-R

– 04 giugno 2020: lettera S

– 05 giugno 2020: lettere T–U-V

– 08 giugno 2020: lettere W-X–Y-Z

Nelle giornate sopra indicate gli uffici Immigrazione della Questura e del Commissariato di Alassio osserveranno in via straordinaria il seguente orario di apertura al pubblico: 8.30- 12.30 e 15-17 (dal lunedì al venerdì, festivi esclusi).

Il calendario e gli orari verranno pubblicati anche sulla pagina web della Questura di Savona, all’interno del sito www.poliziadistato.it.