Fase 2, Puggioni (Lega): “Via libera in Liguria a pesca subacqua in apnea, surf e windsurf”

Regione. “Fase 2 dell’emergenza coronavirus. In mare, come sott’acqua, non c’è pericolo di contagio. Pertanto, ho chiesto alla giunta regionale di far ripartire il prima possibile quelle determinate attività sportive e ricreative che si possono svolgere singolarmente, mantenendo in ogni caso le distanze interpersonali in piena sicurezza”. Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale Alessandro Puggioni (Lega).

“In tal senso – ha spiegato Puggioni – ho depositato due ordini del giorno per autorizzare in Liguria le pratiche di pesca subacquea in apnea, nonché di surf, windsurf, paddle board, kayak o canoa individuale e, comunque, che la giunta regionale si attivi presso il Governo centrale affinché tali attività e lo svolgimento della produzione e vendita di articoli ad esse destinate siano consentite quanto prima”

“Anche questi sono comparti importanti per sostenere la ripresa dell’attività lavorativa delle micro e piccole imprese e attività commerciali che caratterizzano il tessuto economico e sociale della Liguria” ha concluso.