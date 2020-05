Fase 2 e outdoor, ecco le regole e le misure per bikers e servizio shuttle

Finale Ligure. “La possibilità di poter nuovamente godere del nostro territorio naturale nella massima sicurezza è un grande privilegio, ma anche una responsabilità; per questo è opportuno conoscere e rispettare le normative al fine di salvaguardare la salute di tutti”. Lo afferma il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese in tema di outdoor e di turismo sportivo.

Di seguito ecco cosa il DPCM del 26/4/2020, le linee guida del MIT e l’ordinanza di Regione Liguria n. 25/2020 consentono:

– svolgere nell’ambito della Provincia di appartenenza e a livello individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri (per l’attività sportiva)

– raggiungere il luogo dove svolgere attività sportiva o attività motoria con mezzo privato o con servizi di trasporto di linea o non di linea (quali taxi e NCC). Si precisa che l’utilizzo di un mezzo privato è consentito esclusivamente a persone residenti con il guidatore

Nel caso dell’utilizzo di servizio di trasporto non di linea dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

– il passeggero non può occupare il sedile accanto al conducente;

– i sedili posteriori non possono essere occupati da più di 2 passeggeri purché muniti di dispositivi sanitari di sicurezza individuale. In mancanza dei dispositivi è consentito un solo passeggero;

– Su vetture omologate al trasporto di sei o più persone, sono consentiti non più di due passeggeri per ogni fila di sedili purché muniti di mascherine. Se possibile, dotare le vetture di paratie divisorie

– È obbligatorio l’uso di dispositivo di protezione individuale per il conducente.

Alla luce delle disposizioni di legge, il Consorzio per la Promozione Turistica e la Tutela del Territorio Finalese segnala all’interno della propria organizzazione Balestrino Viaggi Srl e Finale Bikers Autoservizi Srl quali aziende autorizzate ad erogare tale tipologia di servizio per i residenti in Provincia di Savona.