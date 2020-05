Fase 2: le nuove tendenze sui consumi che si stanno delineando

Secondo gli esperti ci sarà un calo dei consumi in Italia rispetto all’anno precedente, perché le misure di prevenzione al contagio del nuovo coronavirus hanno, nel complesso, impoverito la popolazione. Era già previsto che accadesse questo, ed era inevitabile che si verificasse.

Tra l’altro, sono destinate a modificarsi anche le abitudini di acquisto degli italiani, nonostante il periodo di quarantena sia ormai finito.

Quali sono le nuove tendenze riguardanti i consumi, alle quali i venditori al dettaglio dovranno per forza adeguarsi per risollevarsi della crisi? Per informazioni su questo argomento, suggeriamo di proseguire la lettura del presente articolo.

Le nuove tendenze di acquisto

Dopo il periodo di quarantena, abbiamo imparato a fare nuove attività per tenerci occupati, o ci siamo dedicati più approfonditamente a quelle che già conoscevamo. Adesso stiamo vivendo la fase 2, una nuova normalità che condizionerà le nostre nuove scelte di acquisto.

Si stanno delineando le seguenti tendenze: