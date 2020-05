Savona. “E con questa foto che ci rappresenta questa mattina si accendono le luci si alzano le saracinesche e si riparte. Ricordiamo la moda italiana è rinomata in tutto il mondo perché siamo i migliori!. È da Italiani ci tiriamo su le maniche e ritorniamo a lavorare. Non sappiamo come sarà ma sappiamo che ce la metteremo tutta. Tu possibile cliente che stai leggendo rivolgiti al negozio del tuo paese o città acquista nel negozio.. Chi acquista in un negozio ha un nome non un numero. Vieni a trovarci non te ne pentirai”.

Con questo augurio ed invito a recarsi nei negozi il presidente FederModa Savona Donata Gavazza saluta i componenti della squadra formata da quasi 500 operatori commerciali della provincia di Savona: “Per me è grande orgoglio avere questo gruppo formato da operatori in questi giorni altri imprenditori hanno chiesto di far parte della nostra squadra- dice Donata – Il mio intento è quello di continuare a lavorare insieme anche dopo per affrontare insieme qualsiasi problematica si presenti perchè l’unione fa la forza”.

di 10 Galleria fotografica Fase 2, il giorno della ripartenza









Gavazza, titolare della boutique “L’ostrica uomo e donna”, ringrazia quanti hanno contribuito ad aiutare Federmoda in questi mesi di lockdown: “Ringraziamo il presidente Federmodaitalia Dr. Renato Borghi, il nostro insostituibile direttore nazionale Dr. Massimo Torti , l’avv . Camilla Fasciolo che ha creato dei Webinar per noi e il dr. Andrea Benzo che ci ha seguito nel Webinar della gestione aziendale” conclude.