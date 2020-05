Fase 2 e ripartenza, 10.000 mascherine ai lavoratori agricoli

Provincia. Per iniziativa dell’Osservatorio del lavoro in Agricoltura di Savona composto da CIA, Coldiretti, Confagricoltura e FLAI Cgil, UILA Uil, FAI Cisl parte la consegna ai lavoratori agricoli dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Fino ad oggi le ditte avevano provveduto con mille difficoltà a reperirle, nelle sole aziende agricole ove il lavoro aveva continuato ad esserci.

Non è stato semplice né rapido procurarsi questo quantitativo; i datori lavoro ed i sindacati dei lavoratori agricoli, tramite l’Osservatorio Provinciale di Savona, avevano fatto ordine da tempo ma la carenza di materiale disponibile in Italia aveva sinora impedito la consegna.

“Forniamo il materiale gratuitamente alle ditte e ai lavoratori insieme all’informativa sulle misure di prevenzione anti COVID-19 da adottare in agricoltura” informano i responsabili delle associazioni agricole e sindacali. “Questa iniziativa segue altre precedenti per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro come la consegna delle cassette di pronto soccorso e le informative antinfortunistiche alle aziende ed ai lavoratori”.

L’Osservatorio del Lavoro svolge il proprio compito in ambito provinciale ma in collegamento con EBAL – Ente Bilaterale Agricoltura Liguria – che eroga le integrazioni salariali per malattia e infortunio ed altri benefici e sostegni ai lavoratori dell’agricoltura.