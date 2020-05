Fase 2 ad Albenga, il sindaco precisa: “Niente tintarella o chiacchierate sulle spiagge”

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, attraverso l’ordinanza 236 del 5 maggio, precisa le aree in cui è consentito l’accesso durante la Fase 2.

Si tratta, in particolare, dell’arenile del territorio comunale, dei moli e della passeggiata a mare, di piazza Europa (ad esclusione dell’area giochi ivi insistente) e della via Julia Augusta. È tuttavia escluso lo stazionamento in esse.

Non è possibile fermarsi su spiagge – precisano dall’amministrazione – arenili (ad esempio a prendere il sole o chiacchierare), ma è possibile accedervi per fare una passeggiata o praticare gli sport consentiti dall’ordinanza regionale.

