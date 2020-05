Fase 2: a Bergeggi passeggiata a mare aperta ma rimane il divieto per le spiagge

Bergeggi. “Da oggi entriamo nella fase 2, in applicazione del DPCM del 26 aprile 2020, delle ordinanze di Regione Liguria e con la gradualità necessaria che la ancora grave situazione epidemiologica ligure richiede. È necessario ripartire ma occorre farlo nel modo giusto e senza passi falsi. Le norme governative danno ai sindaci la possibilità di agire con maggiore prudenza nelle parti del proprio territorio più soggette a rischio di assembramento o con minore possibilità di controllo e così ho cercato di fare. Ho usato cautela e interdetto ancora l’accesso alle spiagge perché ritengo che soprattutto nei fine settimana, in caso di bel tempo, possano trasformarsi in luoghi di assembramento, diventando meta per chi potrebbe approfittare della possibilità di spostamento per fare esercizio fisico in un altro comune della provincia”.

Queste le parole del sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello, che ha annunciato l’ordinanza comunale per la Fase 2.

Ecco un breve riassunto di cosa si può e non si può fare da oggi e fino al 17 maggio, fatto salvo eventuali cambiamenti che potranno intervenire:

PASSEGGIATA A MARE: aperta

CIMITERO: aperto

GIARDINI PUBBLICI: chiusi. Non è possibile delimitare le aree gioco per i bambini il cui accesso è vietato dal DPCM.

CAMPETTO CALCIO/TENNIS: chiuso.

CIBO e BEVANDE DA ASPORTO

Le attività di asporto e take away per bar e ristorazione saranno possibili solo dalle 6 alle 22.

Alcune precisazioni necessarie in conformità alle norme di Regione Liguria: i locali NON sono aperti al pubblico, ma CHIUSI, è consentito esclusivamente l’asporto.

È quindi obbligatorio prenotare l’asporto

È vietato consumare il cibo all’interno e nelle vicinanze del locale.

È consentito l’ingresso di una sola persona alla volta.

Bisogna attendere in coda all’esterno, rispettare le distanze ed essere dotati di mascherina

SPIAGGE, SCOGLIERE E ARENILI

Rimangono CHIUSI eccetto che per le attività disciplinate dalle ordinanze di Regione Liguria, ossia per montaggio stabilimenti balneari, manutenzione barche e per la pratica delle attività sportive indicate dall’ordinanza regionale (windsurf, canoa, vela in singolo, subacquea).

Il bagno in mare è vietato non essendo compreso nelle attività sportive consentite dall’ordinanza regionale.

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA: è consentita la pesca sportiva e ricreativa da persone autorizzate, fino ad un massimo di due persone per imbarcazione purché residenti nella stessa abitazione.

È vietata la pesca dalla spiaggia e dalle scogliere in quanto è interdetto l’accesso

SENTIERI: aperti. Vi invitiamo comunque sempre alla prudenza, a rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 se si tratta di attività sportiva), a indossare abbigliamento e calzature adeguate al fine di evitare il più possibile eventuali interventi di soccorso in zone difficili e poco accessibili.

UFFICI PUBBLICI

Gli uffici pubblici lavorano tutti su appuntamento telefonico o mail. Rimangono aperti per i servizi essenziali.

“Una cosa è consentire una passeggiata o l’attività fisica, utile al benessere delle persone, così come permettere alle tante attività commerciali di riprendere un minimo di attività, seppur con limitazioni, per dare un piccolo aiuto all’economia – aggiunge ancora il primo cittadino di Bergeggi -. Tutt’altra cosa è la richiesta di prendere il sole in spiaggia. Questo non è una cosa prioritaria, possiamo aspettare ancora qualche settimana”.

“E’ per questo che l’accesso a spiagge, arenili, moli e scogliere è concesso solamente ai concessionari che possono lavorare all’allestimento della loro struttura, ai proprietari di imbarcazioni per il rimessaggio delle stesse, a chi vuole praticare sport acquatici previsti dall’ordinanza regionale (windsurf, canoa, subacquea) solo per il tempo necessario a raggiungere il mare e viceversa”.

“Le spiagge senza una regolamentazione chiara rischiano di diventare luoghi di assembramento pericolosissimi, soprattutto nei weekend, anche alla luce della possibilità di spostarsi all’interno della provincia seppur per altri motivi. Queste due settimane saranno cruciali per il nostro futuro. Teniamo duro. Avremo tempo di abbronzarci più avanti se saremo bravi oggi” conclude il sindaco Arboscello.