Europa Verde: “Sviluppo della green economy unica via per ripartire”

Liguria. “La pandemia ha cambiato impoverendo chiaramente il nostro tessuto economico abituato a vivere di turismo e attività collegate . Moltissime ad oggi sono le attività che sperano di poter ripartire e salvarsi . E’ un dato di fatto, è inutile alimentare false speranze, i dati sono chiari e ora la politica deve accantonare discorsi e fare dei fatti. Siamo chiaramente solidali (anche se poco conta rispetto alle difficoltà) con chi è palesemente in emergenza economica, ci rendiamo conto che zero pesano i soliti discorsi politichesi fatti da chiunque negli sproloqui sentiti pro e contro le tendenze politiche in essere sono solo discorsi che porta via il vento…”.

Così Europa Verde Liguria torna a parlare di Fase 2 e rilancio economico per il nostro territorio.

“Chi è alla finestra preoccupato e spera di intravede un minimo di luce per pensare al domani, chi è in difficoltà non vuole discorsi… Le parole come diceva qualcuno “non sono pugni di riso… “.

“Inoltre se il domani ci riservasse i progetti di punta di questa classe dirigente come Totilandia e il suo paese dei balocchi del turismo sull’Isola Palmaria oggi più che mai inconcepibile e inattuabile…. Sommata alla deregulation proposta pressochè totale ci rendiamo conto che andremmo ad impattare contro un metaforico iceberg e conseguente naufragio….

E ancora: “Siamo stati ad osservare non abbiamo parlato durante l’emergenza per non porre in essere polemiche futili e talvolta pretestuose ma ad oggi ci rendiamo conto degli errori commessi da chi governa e sopratutto che questa classe dirigente politicamente è a fine corsa . Le loro idee sono poche e confuse e sopratutto invase da un egocentrismo e personalismo confluenti in un “culto della personalità ” dei personaggi di questa classe dirigente quasi esasperante , ricordiamo come all’inizio del loro mandato qualcuno si sostituì al “Colonello Bernacca” nelle previsioni del tempo e durante questa pandemia ai primari degli ospedali con un bollettino medico quotidiano , dimenticando però che l’indebolimento del sistema sanitario pubblico è la loro opera omnia . Però altresì si sono ricordati di rivendicare di aver erogato 2 mascherine a famiglia nei manifesti elettorali…”

“E per il domani cosa prevedono lor signori? Che progettualità alternativa sono in grado di proporre prendendo atto che per forza bisogna cambiare sistema? Nessuna proposta…ora si parla di spiagge e di come andare tutti al mare… Intanto come sempre si prende tempo”.

“Noi un progetto alternativo lo abbiamo e ben chiaro e concreto in un settore che è trainante a livello mondiale ovvero investire decisamente nella green economy” precisa il movimento politico ligure.

“Europa Verde chiede che venga istituito dalla Regione tramite Filse un fondo di erogazione a fondo perduto per chi converte la propria attività in palese difficoltà in una di green economy innovativa e non inquinante e totalmente detassata per competenze e oneri comunali e regionali per i primi 10 anni che possa aiutare il sistema economico a ripartire in chiave diversa e sostenibile salvando chi fa impresa da una situazione tragica come quella che già si sta manifestando (esempio con l’aumento delle richieste al banco dei pegni o peggio) e garantendo l’aumento della salvaguardia dell’ecosistema”.

“Europa Verde pensa e progetta la Liguria del domani cercando di salvare il nostro territorio da una catastrofe economica sociale cercando di invertire decisamente la rotta parlando già della Liguria che verrà” conclude.