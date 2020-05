Emergenza Covid-19, due scrittori donano al Santa Corona i proventi dei loro libri

Pietra Ligure. Nei periodi più difficili, ogni piccolo gesto può aiutare a dare un contributo concreto. A volte, basta un libro.

“Un libro si può leggere o regalare, ma soprattutto potrà essere la ricevuta di un bel gesto, da tenere in una libreria e nella vostra memoria” spiegano Giacomo De Rosa e Pietro Buccinnà, illustrando la loro iniziativa. I due scrittori, in collaborazione con la Libreria Mondadori di Loano, devolveranno l’intera somma ricavata dalla vendita dei loro libri all’ospedale di Santa Corona, nello specifico al reparto di rianimazione e terapia intensiva.

“In questo periodo storico decisamente particolare, tutti abbiamo provato sentimenti comuni, ma quello che ha unito molti di noi, è stato, e forse ancora lo è, quel senso di impotenza nel non poter essere utili, se non solo stando a casa. Molti hanno raccolto fondi per aiutare i nostri operatori sanitari, e ora noi vorremmo unirci a loro” concludono i due autori.