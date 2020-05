Emergenza coronavirus, a Quiliano riapre il bando per i buoni spesa

Quiliano. Dal 18 al 22 maggio si riapre il bando dei buoni spesa per i cittadini. Il terzo che il comune di Quiliano ha indetto. Anche chi ha beneficiato negli altri due bandi può ripresentare la domanda che è scaricabile dal sito o in cartaceo presso gli uffici comunali.

Anche questa volta la domanda potrà essere presentata sia online che consegnata in cartaceo presso il Comune. Si sollecitano i cittadini che sono in difficoltà economica a causa della pandemia di procedere alla richiesta. I buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per beni di prima necessità presso gli esercizi comunali che hanno aderito all’iniziativa, l’elenco è consultabile sul sito istituzionale.

I buoni saranno consegnati nell’ultima settimana di maggio, previa graduatoria, e saranno spendibili sino a fine giugno; gli aventi diritto saranno chiamati dalle assistenti sociali per la consegna su appuntamento . Per tutte le informazioni al riguardo si può contattare il numero 0192000544 durante l’orario d’ufficio.