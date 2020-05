Elezioni, il sindaco di Villanova Pietro Balestra sarà il capolista di “Liguria Popolare”

Villanova d’Albenga. Il Sindaco di Villanova Pietro Balestra ha dato la sua disponibilità a candidarsi alle prossime elezioni regionali: sarà infatti capolista di Liguria Popolare nella circoscrizione di Savona. Balestra ha alle spalle una quarantennale esperienza da amministratore pubblico, attualmente è al suo sesto mandato da Sindaco e una candidatura alle elezioni regionali del 2010 nelle fila del Popolo della Libertà dove raccolse oltre 3.700 preferenze.

“Oggi mettiamo un altro importante tassello per il nostro progetto – dichiara il presidente di Liguria Popolare e Consigliere regionale Andrea Costa – ringrazio l’amico Pietro Balestra per la disponibilità a condividere insieme questo percorso, frutto di una proficua collaborazione iniziata parecchi mesi fa insieme all’ Onorevole Maurizio Lupi durante gli incontri svolti sul territorio savonese”.

“La sua adesione porta un grande valore aggiunto al movimento e alla lista, che nella provincia di Savona è composta da quattro candidati – prosegue il leader dei popolari – la sua candidatura rafforza la nostra visione e il metodo utilizzato nella scelta dei candidati in quanto la maggior parte di loro hanno avuto o hanno ruoli amministrativi. Questo perché crediamo che l’esperienza sia un valore aggiunto. Il cambiamento non per forza è positivo, laddove vi sono competenza e preparazione, basti pensare ai danni provocati dall’inesperienza che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Sono sempre più convinto che in politica, finita l’epoca della rottamazione e dell’improvvisazione occorra tornare all’epoca dell’esperienza e della competenza per affrontare i tanti problemi che i nostri territori hanno – continua Andrea Costa – Pietro Balestra incarna al meglio tutti i requisiti che la buona politica richiede. Una candidatura di qualità che si aggiunge a quella di Fabrizio Ghione, Assessore al Comune di Cairo Montenotte che sta dimostrando grandi capacità amministrative”.

“Sono molto soddisfatto di come sta procedendo il lavoro, la costituzione delle liste è in fase avanzata e ringrazio il responsabile di Savona Matteo Marcenaro per il grande lavoro di radicamento che ha svolto in questi anni sul territorio con soddisfazione posso affermare che le liste sono complete all’ottanta per cento in tutte e quattro le province e che stiamo consolidando giorno dopo giorno un gruppo capace di portare avanti gli ideali di Liguria Popolare”.