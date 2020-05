Elezioni a luglio, Bruno (Europa Verde): “La politica non si basa solamente sull’esprimere un voto”

Savona. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha nuovamente chiesto di svolgere nel mese di luglio le elezioni regionali. Sulla questione interviene Danilo Bruno, portavoce savonese di Europa Verde Liguria.

“Noi ci chiediamo – dice Bruno -, i diritti costituzionali di riunione e di associazione non formale (ovvero riunirsi e scambiarsi opinioni) sono tuttora impossibili da esercitare, anzi chi ha fatto un flash mob in piazza De Ferrari a Genova o in piazza Colombo a Sanremo è stato multato. Forse i proponenti pensano che la politica si basi solo su un voto espresso ogni cinque anni e/o schiacciando un telecomando?”.

“Oggi – prosegue – gli organi di stampa sono pieni solo esclusivamente e giustamente di notizie attinenti all’epidemia o in Liguria delle cronache di Toti e di suoi sostenitori in relazione all’epidemia. Come si pensa di ristabilire regole costituzionali di par condicio da qui a luglio?”.

“Europa Verde – aggiunge Bruno -, che andrà da sola ovvero in alleanza con il centrosinistra ma con propria lista e simbolo, come potrà raccogliere le firme necessarie se non si possono fare assembramenti, non si possono fare riunioni pubbliche e le persone sono tuttora invitate a non uscire di casa? Chi potrà autenticare le firme? Di quale struttura di gel, guanti, mascherine… bisognerà dotarsi? A quale distanza si dovranno porre le persone rispetto a chi autentica, che deve essere presente al momento della firma e ricevere il documento del sottoscrittore? Come si dovranno disinfettare tutti gli strumenti necessari per autenticare (penne, fogli)? Queste sono solo alcune piccole note attinenti l’esercizio del diritto democratico di partecipare con una propria lista alle elezioni in condizioni uguali agli altri gruppi”.

“Quale campagna elettorale si potrà fare – sottolinea l’esponente di Europa Verde – se oggi non si conoscono ancora i termini di una possibile discussione, che dovrebbe servire a far conoscere le posizioni in campo e soprattutto a permettere alle persone di formarsi una libera opinione. In molti comuni liguri esistono restrizioni ancora più pesanti di quelle disposte dal Governo, che di fatto impediscono la mobilità o anche di passeggiare essendo molte zone escluse dal libero accesso. Vi sono poi comuni particolari (Sassello, Lerici…) che impongono limiti di peso alla circolazione dei residenti e non come si raccoglieranno le firme, ad esempio, in simili situazioni?”.

“Sarà pure impedita ad oggi la mobilità di personaggi pubblici poiché arriveranno sicuramente da fuori regione, cosa praticamente impossibile al momento – dice infine Bruno -. A questo punto a chi agita la costituzione e il diritto al voto vorremmo fare un invito: leggere tutta la costituzione repubblicana e soprattutto ricordare che essa nasce dalla Lotta di Liberazione ed è praticamente la figlia di quella della Repubblica Romana del 1849 e quindi dalla lotta contro i nazifascisti che quel diritto di voto lo hanno negato al popolo italiano per decenni”.

“Inoltre – conclude – vogliamo ricordare che il mero esercizio di voto si esercita pure in Ungheria e Polonia (tanto per rimanere nell’Unione Europea) che oggi sono sotto procedura di infrazione comunitaria sostanzialmente per il mancato rispetto dei diritti individuali”.