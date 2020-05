Discoteche e sale da ballo senza linee guida e scatta un flash mob a Savona

Savona. #oggisuonailsilenzio, #ilsilenziofarumore: questi gli hashtag che saranno protagonisti del flash mob in programma per il 26 maggio, alle ore 18.00, in piazza Sisto a Savona organizzato dagli operatori del mondo della musica, dei locali, delle discoteche e delle sale da ballo, alle prese con paure e incertezze sul loro futuro a seguito dello stop imposto dall’emergenza coronavirus.

“È un qualcosa contro nessuno in particolare. Tra tutte le varie attività commerciali e di servizio, le sale da ballo in generale, non solo le discoteche, sono le uniche che non hanno avuto un accenno di linea guida. Ci hanno solo detto di tenere chiuso e basta. Noi vorremmo attirare l’attezione sulla nostra categoria, che è anche motivazionale per quanto riguarda il turismo” afferma Fabrizio Fasciolo, presidente regionale e membro della giunta nazionale del Silb (Sindacato Italiano Locali da Ballo).

“In altri luoghi d’Italia, come in Romagna e nel Salento, così come in provincia di Savona negli anni Ottanta e Novanta, il nostro settore è sempre stato considerato trainante per il turismo. Adesso stiamo vivendo un periodo assurdo, perché non ci dicono nulla. Tutto ciò ci crea problemi nei confronti di dipendenti, lavoratori e maestranze che si trovano in seria difficoltà”.

“Inoltre, purtroppo, sui social e sui media appaiono fake news che parlano di chiusura dei locali fino a marzo 2021”.

“Al flash mob parteciperanno tutte le anime del nostro mondo. Dai disc-jockey agli orchestrali, dai dipendenti ai Pr, dai ragazzi della sicurezza ai door selector. Inoltre, quando ha iniziato a girare la voce, abbiamo ricevuto diverse adesioni anche da altre categorie” conclude.