Direttore sportivo e non solo: all’Albenga Volley torna Grassadonio, nel ruolo di dirigente

Albenga. Prima novità “in entrata” per l’Albenga Volley, che si sta attrezzando in vista della stagione 2020/21.

Dopo un anno di assenza, fa il suo rientro in società Massimiliano Grassadonio. Ma lo fa con un ruolo diverso da quello di allenatore ricoperto in passato e, per quanto lo riguarda, inedito.

Ecco la nota con cui la società chiarisce la scelta: “Con l’addio (scusate, l’arrivederci) di Nicola e la necessità di alcuni dirigenti storici di tirare un po’ il fiato, è emersa in modo chiaro l’esigenza di identificare un nuovo punto di riferimento, una figura con forte leadership in grado di organizzare e coordinare tutte le attività della società, valorizzando la passione e le competenze specifiche di ciascun dirigente. Ci siamo rivolti a Massimiliano chiedendogli di ricoprire tale ruolo e con grande soddisfazione abbiamo accolto la sua disponibilità ad accettare la sfida”.

Massimiliano non andrà quindi soltanto a sostituire Nicola nel ruolo di direttore sportivo ma avrà un mandato più ampio di guida e supervisione della società a 360 gradi.

“Il mandato parte ufficialmente da ora – dicono i dirigenti albenganesi -. Siamo pronti e motivati per metterci alle spalle questo periodo così buio e complicato e guardare con fiducia alla nuova stagione!“.

.