Diocesi di Savona, consegnati monitor e zoccoli alla terapia intensiva del San Paolo

Savona. Lo scorso 28 aprile fra Giuseppe Maffeis, direttore della pastorale della salute, ha consegnato all’ospedale San Paolo di Savona quanto è stato acquistato con le donazioni della diocesi di Savona-Noli, a cui si sono aggiunte quelle di numerosi fedeli per far fronte all’emergenza oronavirus.

“Abbiamo acquistato un monitor multiparametrico e 90 paia di zoccoli sanitari che saranno utilizzati da chi lavora nel reparto di terapia intensiva e rianimazione” afferma il religioso. Altri due monitor sono stati acquistati da Asl2 grazie al versamento effettuato sempre dalla diocesi circa un mese e mezzo fa.

“Vorrei, che questo piccolo e semplice segno consentisse, quando l’emergenza sarà finita, a tutti gli operatori sanitari del reparto, anche a quanti si sono resi disponibili per questa emergenza, di ricordare questi giorni così difficili con gratitudine: non solo i lutti e le storie di grande dolore, ma anche i volti incontrati e le fatiche portate insieme – ha scritto il vescovo Gero in una lettera – sono felice di ringraziarvi di cuore a nome della Diocesi e dei tanti che mi hanno parlato di voi con ammirazione”.