Derby tra Shöne e Jankto per sostenere la Gigi Ghirotti onlus

Le loro maglie originali e autografate di Lasse Schöne e Jakub Jankto sono all’asta su CharityStars per sostenere la Gigi Ghirotti onlus. Ennesimo “derby del cuore” firmato Stelle nello Sport grazie al sostegno di Genoa e Sampdoria.

Il centrocampista danese (nella foto) è stato accolto a Genova, nell’estate dello scorso anno, da vero top player e, nonostante qualche difficoltà sul percorso, ha saputo diventare tassello fondamentale per Davide Nicola ed è un beniamino dei tifosi genoani.

Il centrocampista ceco ha sin qui realizzato due gol in 44 presenze con la maglia della Samp. Ha grandi qualità e, in caso di ripartenza del campionato, potrà essere molto utile per il rush finale con quantità e qualità fornita in mezzo al campo.

E in attesa di poter tornare in campo, la sfida è “virtuale” ma molto importante. Con le loro maglie autografate i due campioni di Genoa e Sampdoria contribuiranno a sostenere la Gigi Ghirotti onlus, associazione presieduta dal prof. Henriquet che assiste malati terminali in Hospice e a domicilio.

Sin qui i derby non hanno deluso. Quagliarella ha superato Criscito con quotazioni da capogiro. Perin ha “pareggiato” battendo Audero e Ghiglione ha messo la freccia superando Bereszyński la scorsa settimana.

Le maglie di Lasse Schöne e Jakub Jankto sono all’asta sul sito di CharityStars all’indirizzo www.charitystars.com/stellenellosport fino a lunedì 1 giugno.