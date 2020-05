Dal condizionatore all’anello di fidanzamento, ecco come risparmiare con IVG+

Savona. Risparmiare anche qualche centinaio di euro in un anno investendone solo 36. Arrivare a sfiorare i 1000 euro di sconti con soli 6 euro al mese. E nel frattempo sostenere il mondo del no profit savonese. Con, infine, la comodità di leggere ogni giorno il giornale senza pubblicità. Ecco a voi IVG+, la membership de “Il Vostro Giornale”: da ieri sono operative le prime 12 convenzioni per gli iscritti, con tanti vantaggi concreti e immediati nelle attività e nei negozi del savonese.

Quattro sono accessibili a chiunque sottoscriva IVG+, già partire dal primo livello. Si tratta di sconti presso Fisios (il 10% sulle prestazioni e altri vantaggi), McDonald’s Savona (caffè o gelato omaggio con ogni McMenu), Colorificio Fumagalli (20% su pitture e vernici) e Autoscuola Fontana (sconti vari). Per averli basta mostrare la “card” digitale dal proprio smartphone.

Altre sette sono valide invece solo per chi sottoscrive “Sosteniamoci+”, il secondo livello di membership annuale, in promozione a 6 euro al mese. Potrete cambiare condizionatore risparmiando da Rb Clima o da Hesse, acquistare gioielli da Delfino con il 10% di sconto, spendere il 5% in meno dalla Bottega del Materasso o presso l’Azienda Agricola Pastorino, il 10% in meno per acquistare siti web o servizi di grafica e comunicazione da Edinet, avere omaggi per più di 80 euro presso Rebecchi ArtCeramic.

E per chi volesse rinnovare di casa, basta investire 150 euro per diventare Brand Lover di IVG e avere, di conseguenza, un extra sconto del 3% presso Fiorin Arredamenti. A QUESTA PAGINA L’ELENCO DELLE CONVENZIONI ATTIVE E DEI VANTAGGI.

Naturalmente “è solo l’inizio”: nel corso dei mesi le convenzioni attive aumenteranno man mano che il tessuto economico della nostra provincia “ripartirà” dopo l’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. E i risparmi per gli iscritti non potranno che aumentare ancora: cercheremo di aggiungerne ogni settimana.

L’idea di fondo è, come già annunciato, quella di testimoniare il nostro legame con il territorio savonese, quello che “raccontiamo” ogni giorno, e con il concetto di “comunità”. Un valore chiave per IVG, giornale che del suo essere iperlocale ha fatto la sua forza diventando, durante l’emergenza, addirittura una sorta di “agenzia stampa” anche per giornali internazionali come la BBC. Per questo tutte le convenzioni attivate sono legate a realtà del territorio, e si traducono in sconti e agevolazioni fruibili da tutti nella vita quotidiana.

L’iscrizione a IVG+ ha durata annuale. Si parte da 3 euro al mese per un anno (in promozione fino al 30 settembre) per sottoscrivere “Sosteniamoci” ed avere i primi vantaggi, meno pubblicità su IVG e la certezza che il 10% della cifra verrà devoluto a progetti di beneficenza del territorio. Con il doppio si sale al “Sosteniamoci+” che garantisce molti più vantaggi, l’assenza totale di pubblicità sul giornale, la possibilità di scegliere a chi devolvere il 10% e inviti esclusivi a concerti, musei o spettacoli. Per chi ci vuole veramente bene, infine, il livello giusto è Brand Lover: 150 euro l’anno per aggiungere ai vantaggi precedenti le convenzioni in assoluto più convenienti, posti riservati ai nostri eventi e una sorpresa in esclusiva.

IVG+ è “l’evoluzione” di IVG: una membership che garantisce agli iscritti nuovi modi di leggere il giornale (senza pubblicità, e nella propria casella di posta ogni giorno alle 18), sconti e un sostegno concreto al no profit savonese. Si sottoscrive qui. Se sei un imprenditore o un negoziante e vuoi partecipare o avere maggiori informazioni contattaci al numero 800 904614.