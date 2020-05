Da gruppo Facebook a Onlus: ora #Insiemesipuòing cerca una sede e dei volontari

Albenga. E’ nata dall’esperienza di un gruppo Facebook in piena emergenza Covid e promette di diventare un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà. Si chiama #INSIEMESIPUO’ING, e ora sta cercando una sede da cui far crescere le proprie attività.

“Il 17 marzo è nato il Gruppo Facebook #insiemesipuò. Il 16 aprile siamo diventati un’Associazione Onlus con la denominazione #INSIEMESIPUOING – raccontano – Ci siamo concentrati sulla Raccolta e Distribuzione per le famiglie in difficoltà per l’emergenza COVID-19. In poco tempo le famiglie ci hanno dato fiducia e abbiamo raggiunto una quota di 100 nuclei famigliari. La Raccolta e la Distribuzione continueranno sempre. Siamo alla ricerca di una sede, un posto per creare un circolo, che possa sia accogliere e sostenere i giovani sia produrre cultura”.

“Vogliamo dedicarci ad indagini sociali – annunciano – vogliamo ascoltare e far sentire la voce di chi la società definisce come debole ed in difficoltà. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono un luogo dove sentirsi accettati e sentirsi a casa. Dove la loro voce si senta forte e chiara, dove non si devono nascondere o vergognare delle loro difficoltà, qualsiasi esse siano. Vogliamo che il nostro territorio si apra al futuro ed ai cambiamenti, vogliamo aprire una strada ai giovani per accompagnarli e non lasciarli in balia di loro stessi e della società. Siamo dalla parte dell’essere umano, siamo gente di strada, non abbiamo paura di sporcarci le mani e di metterci la faccia. Veniamo da storie difficili, abbiamo un passato importante e vogliamo lasciare alle nostre spalle un mondo migliore”.

I capisaldi dell’Associazione si riassumono in tre punti: raccolta e distribuzione, organizzazione di eventi e manifestazioni, indagini sociali. “Cerchiamo volontari – scrivono – che abbiano la voglia di partecipare attivamente all’operatività dei nostri servizi. Cerchiamo associati che sostengano la nostra causa, che partecipino attivamente alla vita associativa e che prendano parte alle iniziative dei nostri circoli. Cerchiamo donatori e benefattori che sostengano la nostra causa, per darci la possibilità di realizzare i nostri progetti perchè #insiemesipuò”.