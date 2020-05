Verdi: “Costa Luminosa ‘scrive’ al sindaco di Savona”: la lettera di Danilo Bruno

Buongiorno Sig.ra Sindaca,

sono la Costa Luminosa e Le scrivo perche’ non riesco a capire cosa faccio qui sotto i palazzi con emissioni inquinanti come rilevato dal Comitato Savona Porto Elettrico a stare ai giornali.

Sicuramente saprà dove sono ancorata perche’ forse Le sfuggirà che di me si è cominciato a parlare circa due mesi fa quando il suddetto Comitato e i Verdi le hanno rammentato che sarei arrivata e non mi sarei piu’ mossa dopo aver fatto sbarcare i passeggeri e parte del personale.

Se ricordo bene Ella non mi ha accolto bene perche’ prima non voleva farmi accostare e indi ha dichiarato alla stampa che sarei rimasta a Savona non piu’ di quarantotto ore giusto per rifornimento e sbarco dei passeggeri (alcuni poi purtroppo deceduti)

Naturalmente tutto ciò è stato accompagnato dal consueto strepitante sostegno regionale (Toti,Viale,Giampedrone).

Il risultato dopo circa due mesi? Io sono ancora a Savona, ancorata in un posto tutt’altro che funzionale per la salute pubblica e con il personale in una situazione di difficoltà materiale e psicologica, sostenuto a distanza da un team della Croce Rossa .

Nel frattempo Ella scrive all’Autorità Portuale, al Ministero,…i dati pubblicati oggi sui giornali, se ho ben compreso, sulla qualità dell’aria non sono però molto rassicuranti.

Allora Le faccio una proposta: perche’ non adotta una ordinanza contingibile ed urgente in nome della sanità pubblica e ordina il mio attracco alla darsena alti fondali o oltre?

Perche’ la Regione, sempre pronta nella persona del Suo Presidente Toti a fare campagna elettorale, non si informa della situazione o almeno non mi risulta che ultimamente lo abbia fatto e magari viene a Savona con seguito a prendere una visione del problema?

Perche’ non chiede nelle Sue lettere alla Compagnia Costa quando verrà spostato l’approdo o ancora meglio in quale situazione si trovano il centinaio di persone a bordo e cosa può fare la città per loro?

Ora La lascio e nel ringraziare Europa Verde per la ospitalità Le chiedo ma perche’ devo buttare i miei fumi in piena città???