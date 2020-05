Costa Crociere, Gianni e Luca Pastorino: “Governo e Regione intervengano a sostegno dei lavoratori”

Genova. “La situazione creatasi in Costa Crociere con l’emergenza Covid è particolarmente grave. Ci faremo interpreti del problema col Governo e con la Regione, affinché si trovi una soluzione tempestiva per ridurre al minimo i disagi vissuti da migliaia di dipendenti diretti e dall’apparato produttivo dell’indotto”. Lo dichiarano il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il deputato LeU Luca Pastorino, segretario dell’Ufficio di Presidenza alla Camera, considerando le difficoltà in cui versa il gruppo croceristico all’indomani del picco dell’emergenza sanitaria, in cui l’attività si è dovuta interrompere e si è quindi proceduto con gli ammortizzatori sociali.

“La Liguria è la regione in cui il Gruppo Costa è più presente, con 511 milioni di euro di impatto economico diretto, indiretto e indotto e oltre 3.200 posti di lavoro creati, di cui 1.100 diretti. Sono oltre 750 i fornitori liguri del gruppo Costa Crociere. Soltanto nel 2018, Costa ha generato a Genova un impatto economico di oltre 280 milioni di euro con più di 1.800 posti di lavoro. In sintesi, si tratta di un asset economico fondamentale per il nostro territorio – ricordano Gianni Pastorino e Luca Pastorino -. Vista la situazione, è certamente indispensabile un intervento a livello nazionale, perché al momento questo settore non è sufficientemente sostenuto rispetto al pesante urto dell’emergenza covid. Ma crediamo che anche Regione Liguria debba essere protagonista: valuti con molta attenzione quali iniziative intraprendere a tutela dei lavoratori di un’azienda che, lo ricordiamo, batte bandiera italiana”.