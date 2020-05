Coronavirus, Viale: “Test sierologici per gli addetti ai centri estivi”

Regione. “I test sierologici già svolti a tappeto sul personale sanitario verranno proposti anche agli addetti dei centri estivi. Un ulteriore valore aggiunto alla profilassi che svolgiamo ogni giorno con risultati in tutto il territorio”. Lo ha detto il vicepresidente e assessore alla salute di Regione Liguria Sonia Viale nel corso del punto stampa odierno sulla situazione Coronavirus in Liguria.

“Riteniamo – ha proseguito – che sia una misura importante per tutelare la sicurezza di lavoratori e famiglie: l’adesione al test sarà volontaria e, come già avviene per gli ambiti in cui l’indagine è già stata svolta, l’eventuale positività rilevata comporterà la verifica con il tampone”.

“Regione Liguria è dalla parte delle famiglie e dei bambini. Volevamo dare una risposta concreta alle mamme e ai papà riaprendo i centri estivi ma era giusto donare anche la tranquillità di mandare i loro bambini in un ambiente sicuro e i test sierologici a tappeto vanno in questa direzione”, ha detto il presidente Giovanni Toti.

“Nella riunione con enti gestori e sindacati abbiamo proposto l’attivazione di un protocollo specifico sulla sicurezza, di un tavolo di monitoraggio costante e abbiamo promosso un confronto in un tavolo tecnico tra enti gestori e sindacati per le clausole degli accordi che gli enti gestori dovranno siglare con operatori e famiglie, previsti dalle linee guida regionali che per noi rimangono il riferimento per la ripartenza. Venerdì è previsto il tavolo tecnico di sintesi nell’ottica di una risposta rapida alle famiglie”, ha aggiunto l’assessore all’istruzione e alla formazione Ilaria Cavo al termine della riunione.