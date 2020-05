Virus, positivi ancora in calo: sempre meno pazienti in terapia intensiva

Regione. Sono scesi a 4663 i positivi al coronavirus in Liguria. Sono 43 in meno di ieri. Un dato frutto di 67 nuove positività, 13 decessi e 97 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto aggiornamento quotidiano sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 465. Di questi, sono 35 quelli in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono in tutto 2253. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio sono in tutto 1945 e cioè 18 in più di ieri.

I guariti con due test negativi consecutivi sono 2953 e cioè 97 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.497. I deceduti sono in tutto 1312 e cioè 13 più di ieri. Finora sono stati effettuati in tutto 70.159 test e cioè 1.345 in più rispetto a ieri.

In provincia di Savona i positivi sono in tutto 823. I ricoverati in ospedale sono 77 e cioè uno in meno rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva sono 5 in tutto.

Nel savonese, si registra un decesso legato al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta, in particolare, di un uomo di 83 anni della provincia di Savona. A segnalarlo, nel bollettino quotidiano, è la direzione sanitaria dell’Asl 2 (Presidio di ponente).

L’Asl 1 segnala un decesso: una donna di anni 87 della provincia di Imperia, deceduta il 12 maggio all’ospedale di Sanremo.

Sono due, invece, i decessi comunicati dall’Asl 3. La Direzione Medica dell’Ospedale Villa Scassi, in particolare, segnala il decesso di una donna di 74 anni, con comorbidità, deceduta il 13/5/2020 nel reparto di Medicina e di una donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 13/5/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa dei decessi.

Presso l’Asl 4, invece, nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.

La direzione sanitaria dell’Asl 5 comunica un decesso avvenuto nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di anni 56 ricoverato in Pneumologia (Sarzana), residente nel comune di La Spezia e deceduto il 12/05/2020

L’ospedale Galliera segnala due decessi: un uomo, di Genova, 64 anni, deceduto il 13 maggio presso Malattie Infettive e un uomo, di Mignanego, 62 anni, deceduto il 13 maggio presso Malattie Infettive.

L’ospedale Policlinico San Martino, infine, segnala un decesso, anche per infezione da Covid-19: una paziente residente a Genova di 74 anni, presso il Padiglione 12.

