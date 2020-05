Coronavirus, Toti: “Il Pd chieda al suo governo cosa prevede per sicurezza lavoratori che rientrano al lavoro”

Regione. “Ma perché il Pd fa domande a noi che dovrebbe fare al suo Governo? Perché non chiede al Governo cosa ha previsto per la sicurezza dei lavoratori che tornano al lavoro? E soprattutto perché non chiede alle categorie, che ancora aspettano i soldi promessi da Governo, cosa vogliono fare?”. Risponde così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti al gruppo Pd in consiglio regionale.

Secondo quanto affermato dai Dem, su alcune questioni specifiche (tamponi e test, Covid Hospital e squadre speciali richieste dal decreto dello scorso 9 marzo) non sarebbero stati adottati giusti provvedimenti e “così come la Liguria è arrivata impreparata alla Fase 1, rischia di arrivare impreparata anche alla Fase 2”.

“Prendo atto, ma già immaginavo – continua Toti – che il Pd Ligure non sa cosa sia previsto per i lavoratori e che, al contrario di tutti i suoi governatori, vuole tenere tutto chiuso. Quanto al fatto che siano d’accordo con sindaci per lo più del PD lo immaginavamo. A proposito di chi fa politica con le ordinanze”.