Coronavirus, Toti al Pd: “Sulla comunicazione assurde le strumentalizzazioni politiche”

Regione. In merito alle critiche ricevute dal Partito Democratico sulla campagna “Noi, fieri e tenaci. Liguri. Ripartiamo insieme”, il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti precisa: “È stata finanziata con un fondo, previsto per tutti gli enti istituzionali, dedicato alla comunicazione che ovviamente non può essere utilizzato per altri scopi, come l’acquisto (a titolo di esempio) di macchinari medici, tamponi o altri dispositivi”.

La campagna ha visto un investimento di 59.138 euro, suddiviso tra quotidiani, tv locali e siti internet, e rappresenta il ringraziamento delle istituzioni liguri ai tanti cittadini che hanno lavorato dall’inizio di questa emergenza e a tutte quelle categorie che ripartiranno, dopo un lungo stop, proprio in questi giorni.

“Una campagna – sottolinea Toti – in cui non vi è alcun protagonismo del presidente, ma dove gli unici protagonisti sono i tanti e seri lavoratori liguri che si apprestano ad affrontare questa nuova fase. A loro Regione Liguria ha voluto manifestare la propria stima e rivolgere un doveroso ringraziamento. Colpisce che per attaccare un avversario politico non si apprezzi il gesto di riconoscenza verso i nostri concittadini e non si spenda una parola di conforto o di ringraziamento per tutti loro”.