Coronavirus: scendono ancora i positivi nel savonese, ma aumentano i decessi in Liguria

Liguria. Sono 3.362 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 105 in meno di ieri. Nel savonese sono 538 i casi positivi. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 211 e cioè 8 meno di ieri. Di questi, sono 13 le persone in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 934 e cioè 116 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio, sono 2.207 e cioè 19 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 3.362 e cioè 114 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.105, di cui 260 nella Asl 2 savonese. In totale finora sono stati eseguiti 100.625 tamponi, cioè 1.790 più di ieri.

I decessi hanno toccato quota 1.443 e perciò sono 7 in più di ieri.

Ecco invece i decessi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 27 maggio alle 14 del 28 maggio:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Presidio di Ponente – segnala 1 decesso: uomo di 79 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 93 anni, con comorbidità, deceduto il 28/5/2020 nel reparto di Medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Segnala il decesso di una donna di anni 82, ricoverata presso la SC Geriatria (Sarzana) e residente in La Spezia

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 2 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di una paziente residente a Campoligure di 58 anni, presso Rianimazione Monoblocco; di una paziente residente a Genova di 85 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.