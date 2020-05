Coronavirus, Salvatore (ilBuonsenso): “Che fine hanno fatto i mille euro promessi da Regione a medici e infermieri?”

Regione. “Dove sono finiti i 1000 euro per tutti coloro che hanno buttato dietro le spalle la paura e hanno messo le mani nella disperazione di una pandemia?”. A chiederselo è Alice Salvatore de “ilBuonsenso”.

“Grazie per tutto quello che avete fatto. Grazie infermieri, grazie medici. Vi ricordate i cartelloni con i grazie? Ecco quella è l’unica cosa che potrete avere dalla Regione. I 1000 euro di bonus promessi scordateveli in Liguria. La maggioranza delle promesse e degli annunci continua nella sua folle corsa verso il nulla. Dopo avere annunciato in pompa magna che tutti i grandi eroi del coronavirus sarebbero stati ‘premiati’, il tutto è stato messo dentro un cassetto, come le altre promesse mai realizzate”.

“Alla maggioranza della Regione, alla Lega, a Forza Italia, non serve fare le cose, basta annunciarle tramite il loro frontman, fine, il loro compito è terminato. Mille euro a chi ha rischiato la vita lavorando in mezzo a un virus maledetto che ha portato via tante vite? Ma no, non serve, basta dirlo in televisione, sui social. Il resto non conta. Eppure altre Regioni hanno elargito il premio di 1000 ruro a tutto il comparto sanitario”.

“Beh, siamo qui a ricordarlo Dove sono? Noi non dimentichiamo. ilBuonsenso non dimentica niente. E siamo qui a ricordarlo”.