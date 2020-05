Coronavirus, numeri in calo: nel savonese zero decessi ma leggero aumento dei ricoveri

Liguria. Sono 3.781 i positivi complessivi al Coronavirus in Liguria (- 102 da ieri). È il dato che emerge dal bollettino quotidiano del flusso Alisa – Ministero della Salute. Per la Asl 2 savonese i casi positivi sono 631 (-2 da ieri) e non si è registrato, da ieri, nessuno decesso in entrambi i presidi, di levante e ponente.

Si conferma comunque il trend di “ritirata” del Covid anche negli ospedali, ma con una nota dolente per il savonese, in termini di ricoveri (+2 da ieri, di cui 3 in terapia intensiva). I pazienti complessivi nelle strutture della Liguria sono 265, 11 meno di ieri, di cui 18 in terapia intensiva (-2 da ieri). Nella Asl 2 sono 55 pazienti (+ 2 da ieri).

Continuano a scendere considerevolmente le persone curate presso il loro domicilio, 1.359 in totale, ovvero 108 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. In sorveglianza attiva ci sono ancora 1.200 persone, 338 nel savonese.

I decessi registrati da ieri sono stati 5 in tutta la Liguria, portando il numero complessivo da inizio emergenza a 1.417. Di contro, i guariti con doppio tampone nelle ultime 24h sono stati 150, in tutto 4.280.

Sono stati 1.438 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, una cifra che continua a salire in attesa di arrivare al pieno regime operativo da 3.000 tamponi al giorno. I test totali effettuati fino ad oggi sono stati 93.173.

Ecco invece situazione sui decessi nelle ultime 24 ore, dalle 22 del 16 maggio alle 14 del 23 maggio, stando ai bollettini della varie Asl liguri.

ASL 1. Segnala il decesso di un paziente positivo al Covid-19: un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduto il 24 maggio all’ospedale di Sanremo

ASL3. Villa Scassi segnala 1 decesso: Uomo di 70 anni con comorbidità deceduto il 23.05.2020 nel reparto di medicina. Il Covid 19 è stato ritenuto concausa del decesso

SAN MARTINO. segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di una paziente residente a Genova di 67 anni, presso Rianimazione Monoblocco; di un paziente residente a Genova di 92 anni, presso il Maragliano; di una paziente residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12.

Nessun decesso registrato in Asl2, Asl4, Asl5 e Ospedale Galliera.