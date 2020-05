Coronavirus: in Liguria aumentano i ricoverati. Nel savonese positivi in calo e nessun decesso nelle ultime 24 ore

Liguria. Sono 2.927 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 108 in meno di ieri. Il dato è frutto di 12 nuove positività, 6 decessi e 114 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia.

I ricoverati in ospedale sono in tutto 203 e cioè 8 in più di ieri. Di questi, sono 8 quelli in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 466 e cioè 120 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi a domicilio, sono 2.258 e cioè 4 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 5.271 e cioè 114 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 996. I decessi hanno toccato quota 1.463 e sono 6 più di ieri.

Ad oggi sono stati effettuati in tutto 106.363 test (cioè 1.471 più di ieri).

In provincia di Savona i casi di positività sono 479 e cioè 4 meno di ieri. I ricoverati in ospedale sono in tutto 44 e cioè uno più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 2. Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 197. In Asl2 non si segnalano decessi nelle ultime 24 ore.