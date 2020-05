Ceriale. E’ di 121 veicoli controllati e tre sanzioni il bilancio dei controlli messi in atto negli ultimi dieci giorni dalla polizia locale di Ceriale e volti a verificare il rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Covid-19.

Alla luce del piano provinciale predisposto dalla Questura di Savona, gli operatori hanno intensificato gli accertamenti allestendo numerosi posti di blocco lungo le principali arterie stradali.

di 9 Galleria fotografica Coronavirus, la polizia locale di Ceriale intensifica i controlli









Altri controlli sono stati eseguiti presso esercizi commerciali e supermercati presenti sul territorio e su Capo Santo Spirito.

I controlli proseguiranno a cadenza quotidiana in quanto nonostante l’emissione di misure più permissive in materia di circolazione delle persone, restano sempre in vigore numerosi divieti a tutela della sanità pubblica.