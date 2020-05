Coronavirus, in Liguria scendono ancora i positivi: ora sono 4.706. Due persone decedute nel savonese

Liguria. Sono scesi a 4.706 i positivi al coronavirus in Liguria. Sono 43 in meno di ieri. Un dato frutto di 31 nuove positività, 8 decessi e 66 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto aggiornamento quotidiano sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 482 e cioè 40 in meno di ieri. Di questi, sono 35 quelli in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono in tutto 2.297 e cioè 25 in meno rispetto a ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio sono in tutto 1.927 e cioè 22 in più di ieri.

I guariti con due test negativi consecutivi sono 2.856 e cioè 66 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.525. I deceduti sono in tutto 1.299 e cioè 8 più di ieri.

Finora sono stati effettuati in tutto 70.159 test e cioè 1.345 in più rispetto a ieri.

In provincia di Savona i positivi sono in tutto 830. I ricoverati in ospedale sono 78 e cioè uno in meno rispetto a ieri. Quelli in terapia intensiva sono 5 in tutto. I soggetti in sorveglianza attiva sono 540.

In Asl2 si segnalano due decessi, quello di due donne rispettivamente di 87 anni e 85 anni, entrambe ricoverate nel presidio di levante (ospedale San Paolo di Savona).