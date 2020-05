Coronavirus, in Liguria continua il calo di positivi e ospedalizzati: un decesso nel savonese

Regione. Sono scesi a 4.599 i positivi al coronavirus in Liguria, sono 26 in meno di ieri. Il totale dei test effettuati ammonta a 76.012 (1764 più di ieri). Nel savonese i positivi sono 795. Per la Asl 2 si segnala una persona deceduta: si tratta di una donna di 92 anni della Provincia di Savona.

Mentre si registra un calo degli ospedalizzati complessivi in Liguria (-27) va anche segnalato l’aumento di una unità nel savonese: ad ora 75, a dispetto dei 74 di ieri. Di questi, sono 5 quelli in terapia intensiva.

I pazienti in isolamento domiciliare sono in Liguria 2.187 (-30 da ieri). I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio sono 1.996 (31 più di ieri). I guariti con due test negativi consecutivi sono 3.125 (84 più di ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.424, per la Asl 2 sono 449.

I deceduti in Liguria sono in tutto 1.334 (7 più di ieri), nello specifico:

ASL 1: segnala un decesso: una donna di 84 anni, della provincia di Imperia, deceduta il 14 maggio all’Ospedale di Sanremo;

ASL 2: segnala 1 decesso (presidio Levante): donna di 92 anni della Provincia di Savona;

ASL 3: l’Ospedale Villa Scassi segnala un decesso: un uomo di 84 anni, con comorbidità, deceduto il 14/5/2020 nel reparto di Pneumologia;

ASL 4: Segnala un decesso: un uomo di anni 89, deceduto il 15 maggio, presso Reparto Covid Sestri Levante e residente a Rapallo;

ASL 5: segnala un decesso: un uomo di anni 55 in UTI (La Spezia), residente nel comune di Santo Stefano Magra e deceduto il 14/05/2020;

GALLIERA: segnala due decessi: un uomo, di Genova, 87 anni, deceduto il 14 maggio presso Malattie Infettive e un uomo, di Genova, 81 anni, deceduto il 15 maggio presso Malattie Infettive;

POLICLINICO SAN MARTINO: non segnala decessi nelle ultime 24 ore.