Coronavirus, in Liguria 4.749 positivi: per il secondo giorno consecutivo nessun decesso nel savonese

Liguria. Sono 4.749 i positivi al coronavirus in Liguria. Sono 42 in meno di ieri. Un dato frutto di 44 nuove positività, 12 decessi e 74 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino giornaliero sui “numeri” dell’epidemia nel nostro territorio.

I pazienti ospedalizzati sono in tutto 522. Di questi, sono 38 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.322 e cioè 56 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici, al loro domicilio sono 1.905 e cioè 14 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 2.790 e cioè 74 più di ieri.

Le persone in sorveglianza attiva sono in tutto 1.613. I test effettuati finora sono 68.814 e cioè 1.492 più di ieri. I decessi sono saliti a 1.291 e cioè 12 più di ieri.

In provincia di Savona per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi decessi, mentre i casi positivi sono 837 e cioè 7 in meno di ieri. I pazienti ospedalizzati sono in tutto 79 e cioè 3 in meno di ieri. Di questi, sono 6 quelli in terapia intensiva. Le persone in sorveglianza attiva sono 548.