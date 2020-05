Coronavirus, gruppo Pd in Regione: “Toti spreca soldi pubblici, li usi per tamponi e mascherine”

Liguria. “Le altre Regioni italiane investono soldi pubblici per pagare le indennità del personale sanitario e per dare contributi – spesso a fondo perduto – a favore dei soggetti economici e sociali e dei cittadini in difficoltà. Qui invece gli operatori della sanità aspettano ancora l’indennità speciale (anzi, molti medici definiti eroi e pubblicamente ringraziati da Toti hanno perso soldi in busta paga perché con il Covid-19 sono state soppresse le reperibilità) e gli investimenti messi in campo finora sono semplicemente ridicoli rispetto al volume di risorse movimentate da altre Regioni”.

Così il gruppo Pd in Regione torna all’attacco del governatore Toti sull’emergenza coronavirus.

“In compenso si usano i denari di tutti per fare ancora una volta propaganda”.

“È semplicemente vergognoso. Che senso ha pubblicizzare la Liguria in Liguria, spiegare ai liguri chi sono e annunciare la Fase 2 (quando è universalmente noto) senza esprimere alcun messaggio istituzionale degno di questo nome e dotato di una qualche pubblica utilità?”.

“Non si può continuare ad abusare del denaro pubblico. Per queste ragioni presenteremo un’interrogazione e faremo un esposto alla Corte dei Conti, affinché sia la magistratura contabile a stabilire se i soldi dei liguri siano stati spesi correttamente. Quante mascherine, quanti tamponi o quanti buoni spesa e aiuti avremmo potuto pagare con queste risorse?” concludono i consiglieri Dem.