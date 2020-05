Coronavirus e società sportive, Rossetti (Pd) all’assessore Cavo: “Perchè non assegna contributi a fondo perduto come altre regioni?”

Liguria. “L’assessore Cavo deve chiarire se farà come la Regione Lazio: invece di fare prestiti perché non assegna contributi a fondo perduto?”. Così il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti risponde all’assessore regionale Ilaria Cavo sulla polemica delle società sportive.

“Se il Governo non farà la sua parte sarò il primo a protestare, ma ciò non consente alla Regione Liguria di non fare ciò che altre regioni fanno”.

“Dalla stizza che esprime l’assessore mi pare non abbia intenzione di fare ciò che sarebbe molto utile per le società sportive liguri” conclude Rossetti.