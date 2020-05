Coronavirus, continua la discesa di positivi e ricoveri: un solo decesso in Liguria nelle ultime 24h

Liguria. Sono 3.035 le persone positive (198 in meno di ieri) e 32 i nuovi contagiati dal Coronavirus in Liguria. Nel savonese sono 483 i casi positivi (-43 da ieri). Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia basato sui dati Alisa-Ministero.

Le persone ricoverate in ospedale in Liguria sono in tutto 195 (10 meno di ieri). Di queste, sono 9 le persone in terapia intensiva (-4 da ieri). Nello specifico del savonese, 43 gli ospedalizzati (nessuna variazione da ieri) con 2 ricoveri in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 586 (203 meno di ieri). I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio, sono 2.254 (15 più di ieri). I guariti con due test negativi consecutivi sono 5.157 (223 più di ieri).

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 981, di cui 195 nella Asl 2 savonese. In totale finora sono stati eseguiti 104.892 tamponi (+2.719 da ieri). I decessi, invece, sono arrivati a quota 1.457 (+ 7 rispetto al dato complessivo fornito ieri).

Ma ecco l’elenco delle persone decedute, dal quale si evince come, nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 29 maggio alle 14 del 30 maggio, vi sia stato un solo decesso in Liguria legato al Coronavirus.

ASL 1. Segnalato nelle ultime 24 ore il decesso di una paziente positiva al Covid-19: una donna di 86 anni, residente nella provincia di Imperia, deceduta il 30 maggio all’ospedale di Sanremo.

Nessun decesso, invece, in Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl5, Ospedale Galliera e Ospedale San Martino.