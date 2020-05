Coronavirus, continua ad attenuarsi la morsa del contagio: aumentano i test e le persone guarite

Liguria. La curva del contagio continua a scendere in Liguria, come dimostrano anche i dati di oggi sul consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia: i positivi in Liguria sono 3.618 (-100), nel savonese ammontano a 608 casi.

Il totale dei test effettuati è di 96.678 (+2.206).

Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 242 e cioè 12 in meno rispetto a ieri. Di questi, sono 19 quelli ricoverati in terapia intensiva. Tra gli ospedalizzati 49 sono nella Asl 2.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 1.196 e cioè 106 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici, positivi a domicilio sono 2.180 e cioè 18 più di ieri. I guariti, con due test negativi consecutivi, sono 4.501 e cioè 147 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.166, di questi 322 nel savonese. I decessi hanno toccato quota 1.429 (+6).

Ecco la situazione dei decessi nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 25 maggio alle 14 del 26 maggio:

ASL 1

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 2

Presidio di Ponente – segnala 1 decesso: una donna di 45 anni della Provincia di Savona

ASL 3

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 4

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

ASL 5

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

GALLIERA

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi

POLICLINICO SAN MARTINO

Segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19: di una paziente residente a Genova di 44 anni, presso Rianimazione Monoblocco; di una paziente residente a Recco di 88 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI); di un paziente residente a Genova di 82 anni, presso il reparto di Malattie Infettive.