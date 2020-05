Coronavirus, continua a scendere il numero di positivi in Liguria: ora sono 5.175

Liguria. Sono 5.175 i positivi al coronavirus in Liguria. Sono 43 in meno di ieri. Un dato frutto di 63 nuove positività, 11 decessi e 95 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino sulla diffusione dell’epidemia nel nostro territorio.

Gli ospedalizzati sono in tutto 651 e cioè 27 in meno rispetto a ieri. Di questi sono 68 quelli in terapia intensiva. Sono 4 in meno rispetto a ieri.

Sono in isolamento domiciliare 2.776 persone e cioè 54 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici e al domicilio, sono 1.748 e cioè 38 in più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 2.068 e cioè 95 in più di ieri

I soggetti in sorveglianza attiva sono 1.755.

I tamponi effettuati fino ad ora sono in tutto 57.622 e cioè 1.530 più di ieri. Le persone decedute sono in tutto 1.230 e cioè 11 più di ieri.

Nella nostra provincia i positivi sono in tutto 846 e cioè 20 meno di ieri. Gli ospedalizzati sono 95 e cioè 5 in meno di ieri. Di questi, quelli in terapia intensiva sono 9. I soggetti in sorveglianza attiva sono 541.