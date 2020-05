Coronavirus, diminuiscono gli ospedalizzati ma è nuovo aumento di positivi in Liguria

Liguria. Ieri (primo maggio) la notizia tanto attesa con la prima diminuzione del numero dei contagiati da Coronavirus in Liguria (-4 rispetto al giorno precedente). Ma oggi (2 maggio), nonostante continui il calo degli ospedalizzati, sono stati registrati ben 98 nuovi contagi.

In totale i positivi “attivi” in Liguria sono 5.279, +98 rispetto a ieri. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 11 in tutta la Liguria; in totale sono 1.193 da inizio emergenza. I guariti definitivamente (ossia con doppio tampone negativo) sono 1.838 (77 più di ieri).

Anche gli ospedali continuano a svuotarsi. Oggi sono 19 i pazienti Covid in meno, con un calo anche nelle presenze in terapia intensiva (nel savonese, -4 da ieri). Gli ospedalizzati totali sono 715 mentre le persone in cura e in isolamento al domicilio sono 2.883 (+99 da ieri). Nelle ultime 24 ore, in Liguria sono stati effettuati 2.003 tamponi orofaringei.

Nel savonese le persone positive al Coronavirus sono 864 (-4 da ieri), di cui 106 ospedalizzate (7 in terapia intensiva). I soggetti in sorveglianza attiva sono 618 (uno in meno di ieri).