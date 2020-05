Coronavirus, cala ancora numero dei positivi. Ma sono 3 i decessi savonesi nelle ultime 24h

Regione. Sono 3 i decessi savonesi legati al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Si tratta di una donna di 74 anni, deceduta presso il presidio levante di Asl2 – ospedale San Paolo di Savona, e di due uomini, di 91 e 52 anni, deceduti rispettivamente presso il presidio di levante ed il presidio di ponente (ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga e Santa Corona di Pietra) di Asl2.

In totale, in Liguria, sono 2.085 i tamponi effettuati, 37 casi di contagio attivi in meno, 11 i decessi e 19 gli ospedalizzati in meno rispetto a ieri. Sono alcuni dei dati complessivi che si evincono dal bollettino quotidiano emesso da Alisa e Regione come flusso per il ministero.

La Liguria è quindi a quota 5.024 casi da inizio emergenza, numero a cui si devono aggiungere i deceduti totali, 1.263, e i guariti con doppio tampone, 2.434 (104 più di ieri). Si conferma, dunque, il trend di diminuzione dei nuovi contagi e degli ospedalizzati.

Inoltre, le persone curate a domicilio in Liguria sono 2.613, 53 in meno rispetto a ieri, segno che l’epidemia sta arretrando anche nelle sue forme più lievi. I soggetti in sorveglianza attiva nella provincia di Savona sono 461. Gli attualmente positivi nel savonese sono 869, in provincia di Genova 3.112, nell’imperiese 757, nello spezzino 278.

Inoltre, Asl1 segnala 1 decesso: un paziente di 55 anni della provincia di Imperia deceduto il 7 maggio all’ospedale di Sanremo con patologie pregresse associate.

Asl3 segnala il decesso di una donna di 89 anni, con comorbidità, deceduta il 7 maggio nel reparto di OBI/Covid (il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso).

Due i decessi all’ospedale Galliera: una donna di anni 71, di Genova, deceduta il 7 maggio presso Malattie Infettive; una donna di 75 anni, di Genova e deceduta l’8 maggio, presso Pronto Soccorso.

Tre, invece, i decessi all’ospedale San Martino di Genova: un paziente di anni 87, residente a Genova, deceduto presso il 1° piano del Pronto Soccorso; una paziente di anni 87, residente a Chiavari e deceduta presso il 1° piano del Pronto Soccorso; un paziente di anni 51, residente a Lavagna e deceduto presso il reparto di Malattie Infettive.

Infine, non si sono registrati decessi lati al Covide-19 sia in Asl4 che in Asl5.