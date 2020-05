Coronavirus, cala ancora il numero dei contagiati: ora sono 4.363. Nessun nuovo decesso nel savonese

Liguria. Sono 4.363 le persone positive al Covid-19 in Liguria. Sono 110 meno di ieri. Un dato frutto di 32 nuove positività, 12 decessi e 130 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano sull’evoluzione della pandemia nel nostro territorio.

I ricoverati in ospedale sono in tutto 383 e cioè uno in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 23.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.956 e cioè 116 in meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio, sono 2.024 e cioè 7 più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.322.

Finora sono stati effettuati in tutto 81.485 test e cioè 1.331 in più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 3.461 e cioè 130 più di ieri.

I deceduti sono in tutto 1.365 e cioè 12 più di ieri.

In provincia di Savona i casi positivi sono 731. I ricoverati in ospedale sono 67 e cioè 3 in meno di ieri. Le persone in terapia intensiva sono 4. I soggetti in sorveglianza attiva sono 432.

Nelle ultime 24 ore non si segnalano decessi negli ospedali savonesi. In tutta la Liguria, invece, i decessi sono stati soltanto tre.