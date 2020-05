Coronavirus, altri 59 positivi in meno e 100 nuovi guariti. Tre decessi nel savonese

Liguria. Ancora tre morti in provincia di Savona nelle ultime 24 ore legate all’epidemia di Covid-19. Lo fa sapere Alisa, l’agenzia regionale della sanità, che ha diffuso il consueto bollettino con i decessi dalle ore 14 del 15 maggio alle 14 del 16 maggio.

I positivi continuano a calare: oggi sono 4540, 59 in meno di ieri. Di questi 763 si trovano in provincia di Savona. Le persone in isolamento domiciliare sono 2138 (49 in meno di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e a domicilio) sono 2007 (+11), i guariti con due test consecutivi negativi 3225 (+100). I test effettuati da inizio emergenza sono 78078 (+2056 nelle ultime 24 ore); i nuovi contagi rilevati in queste ore sono 51; i decessi totali sono 1344, di cui 10 in questo ultimo bollettino.

Asl 1 segnala un decesso: un uomo di 63 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 16 maggio all’ospedale di Sanremo. Tre invece i decessi in Asl 2, tutti all’ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 91 anni e due donne di 77 e 87.

Per quanto riguarda Asl 3 l’ospedale Villa Scassi segnala due decessi: una donna di 90 anni con comorbidità deceduta il oggi nel reparto di Degenza Breve e una donna di 87 anni con comorbidità deceduta oggi nel reparto di Medicina. Asl 4, ospedale Galliera e Policlinico San Martino non segnalano decessi nelle ultime 24 ore. Asl 5 segnala il decesso di un uomo di anni 41, ricoverato in UTI (Spezia) residente nel comune di La Spezia, deceduto oggi.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in totale 1320, di cui 390 nel territorio di Asl 2. Gli ospedalizzati sono 395, di cui 70 in provincia di Savona (5 dei quali in terapia intensiva).