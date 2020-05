Coronavirus: alla vigilia della riapertura 106 guariti e 9 morti in Liguria

Liguria. Nelle ultime ventiquattro ore in Liguria 48 persone sono risultate positive al coronavirus, 106 sono guarite ufficialmente con due tamponi negativi e 9 sono decedute. Sono i numeri del bollettino della Regione, sulla base dei dati del flusso ministeriale, alla vigilia del lunedì che sancisce la riapertura di gran parte del Paese.

Rispetto a ieri ci sono 67 persone contagiate in meno (in totale sono 4.473). I decessi dall’inizio dell’emergenza ammontano a 1.353. I tamponi effettuati ieri sono stati 2.086, portando il totale a quota 80.154. Calano ancora gli ospedalizzati che sono 384 in tutta la regione, 11 in meno di ieri, di cui 24 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2072 (66 in meno di ieri), quelle clinicamente guarite (asintomatiche positive e a domicilio) sono 2017 (+10). I soggetti in sorveglianza attiva sono 1276.

Per quanto riguarda la provincia di Savona, i positivi sono 733, gli ospedalizzati 70 di cui 5 in terapia intensiva (non ci sono variazioni nelle ultime 24 ore) e 355 le persone in sorveglianza attiva. Un solo decesso, una donna di 89 anni morta all’ospedale San Paolo di Savona.

Asl 1 segnala il decesso di 1 paziente positivo al Covid-19: un uomo di 67 anni, della provincia di Imperia, deceduto il 17 maggio all’Ospedale di Sanremo. L’ospedale Galliera ne registra due: un uomo di 77 anni (deceduto ieri) e una donna di 84 anni (deceduta oggi), entrambi di Genova e ricoverati in Malattie Infettive. Nessun decesso in Asl 3, Asl 4, Asl 5 e al Policlinico San Martino.