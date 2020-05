Coronavirus, Albenga potenzia i controlli sul territorio: nel mirino le zone della movida

Albenga. L’amministrazione di Albenga e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sul rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus. Nelle ultime 2 settimane la polizia locale di Albenga ha fatto numerosi controlli e accertamenti attraverso posti di blocco, servizi sul territorio e pattugliamenti.

Il bilancio sulle attività “Anti-Covid” vede l’emissione di 11 verbali da 400 euro l’uno (9 di questi per spostamenti di turisti fuori regione e 2 per l’omesso uso della mascherina in luogo chiuso aperto al pubblico).

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “La polizia locale di Albenga è per noi motivo di orgoglio. Il loro controllo ed il presidio sul territorio che hanno fatto in questo periodo di emergenza sanitaria è stato di fondamentale importanza e lo sarà ancor di più in questa seconda fase. Le persone hanno ripreso ad uscire e la voglia di socialità e condivisione è alta, lo capisco, però è indispensabile prestare ancora attenzione alle norme in vigore e alle possibile situazioni di contagio. Voglio ringraziare sin d’ora la polizia locale e le forze dell’ordine per i controlli che faranno nelle prossime settimane e con l’approssimarsi della stagione estiva.”

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Ringrazio le forze dell’ordine e la polizia locale per quanto hanno fatto fino ad ora. In ottemperanza agli indirizzi a livello locale e nazionale nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore aumento dei controlli in particolare nelle zone più frequentate dagli amanti della movida. Chiedo a tutti la massima collaborazione su queste importanti tematiche”.