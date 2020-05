Coronavirus, ad Albisola Superiore buoni spesa per 129 famiglie

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore fa un primo bilancio sull’adesione della cittadinanza rispetto alla misura di sostegno alimentare messa in atto a seguito dell’erogazione del finanziamento statale.

“Nel corso delle prime cinque settimane – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – abbiamo consegnato buoni spesa a 129 famiglie e fornito così un sostegno alimentare a 347 cittadini; fra questi abbiamo provveduto ad eseguire cinque consegne a distanza di una settimana a 78 nuclei familiari, per un totale di 207 persone e ogni settimana si aggiungono nuovi richiedenti; a seguito dell’ordinanza firmata dal sindaco Garbarini il 7 maggio scorso viene eseguita una nuova ricognizione per la quale tutti i cittadini che al 28 aprile si trovavano nella stessa condizione socio-economica prevista al 28 marzo, data in cui è stato emesso il DPCM, potranno accedere alla misura del sostegno alimentare”.

“A distanza di oltre un mese dall’inizio della consegna dei buoni spesa possiamo dire che i criteri che abbiamo adottato per far accedere a questo sostegno si sono dimostrati adeguati; abbiamo ritenuto di inserire criteri che prediligessero quella fascia di cittadini davvero molto in difficoltà per effetto dell’emergenza Covid-19 ai quali non abbiamo erogato un supporto una tantum bensì abbiamo avviato, attraverso le consegne settimanali, un percorso volto ad accompagnarli e ad aiutarli per un periodo più lungo”.

La Giunta si è orientata nella produzione di buoni spesa fruibili presso 34 esercizi commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa. L’assessore Sprio ha ritenuto di attuare in prima persona la distribuzione dei buoni spesa nel corso delle prime due settimane facendosi coadiuvare successivamente da personale comunale: “Ho voluto partecipare anche alla fase operativa per avvalermi del contatto diretto con i cittadini, molti dei quali non erano noti al nostro Servizio, per capire se le misure che abbiamo adottato rispondessero al loro reale bisogno; perché obiettivo della nostra amministrazione è che, compatibilmente con la capienza del fondo e delle risorse disponibili, chi è davvero in grossa difficoltà non rimanga solo”.

In concomitanza all’erogazione dei Buoni Spesa, l’amministrazione con il supporto della Protezione Civile AIB Albisola, ha provveduto ad aprire un c/c dedicato all’emergenza Covid-19, un ulteriore supporto per sostenere chi ha bisogno in questo momento di difficoltà. Le coordinate bancarie sono le seguenti:

IBAN: IT98O0617549271000051465980 Intestato a “Associazione Volontari A.I.B. Albisola – Emergenza Covid19”.

“Si ricorda che indicando nella causale “Donazione Emergenza Covid” è possibile non essere soggetto alle commissioni bancarie e godere della detraibilità delle donazioni come previsto dal Decreto “Cura Italia” conclude l’assessore.