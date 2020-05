Coronavirus, a Cairo obbligo di mascherine nelle vie del centro storico

Cairo Montenotte. Obbligo di indossare le mascherine o altri sistemi di protezione idonei a coprire bocca e naso nel centro storico delimitato da Corso Mazzini, Corso Italia e Corso Verdese compresi (Piazza della Vittoria esclusa).

Questo, in sintesi, l’oggetto della nuova ordinanza emessa dal sindaco Paolo Lambertini per la sicurezza dei molti pedoni che, dopo il lockdown, hanno iniziato a circolare anche per recarsi nelle attività commerciali presenti.

Considerato l’aspetto urbanistico del centro storico, che limita la possibilità di distanziamento in presenza di numerose persone, nell’ambito delle disposizioni in materia di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata adottata questa misura in modo da limitare la diffusione del coronavirus.