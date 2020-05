Coronavirus, 45 nuovi contagi e 4 decessi nelle ultime 24h: calano ospedalizzati e aumentano guariti

Regione. Sono 45, da ieri, i nuovi contagiati da Coronavirus in Liguria, stando al consueto bollettino che riporta i dati Alisa-Regione flusso per il ministero della Sanità. E sono 4 i decessi nelle ultime 24 ore.

Ma continua a calare la curva dei casi “attivi” che sono complessivamente 4.048 (-140 rispetto a ieri). Cala anche il numero degli ospedalizzati, che sono 288 (-17 rispetto a ieri), di cui 19 in Terapia Intensiva. Nello specifico del savonese (Asl2), 55 gli ospedalizzati (-2 da ieri), di cui 3 in Terapia Intensiva.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 2.518 per un totale di 89.529 da inizio emergenza.

In tripla cifra il numero dei nuovi guariti con 2 test consecutivi (+175 da ieri), che portano il totale a 3.934. Sono poi 1.620 le persone in isolamento domiciliare (-150). Nel savonese, sono 356 i soggetti in sorveglianza attiva.

Di seguito l’elenco, suddiviso per Asl, dei decessi avvenuti nelle ultime 24 ore di pazienti risultati positivi al Covid-19.

ASL 1. Segnalati 2 decessi di pazienti Covid positivi nelle ultime 24 ore: una donna di 92 anni della provincia di Imperia deceduta il 21 maggio all’ospedale di Sanremo; una donna di 84 anni della provincia di Imperia deceduta il 22 maggio all’ospedale di Sanremo

ASL 2. Presidio di Levante segnala 1 decesso: uomo di 93 anni della Provincia di Savona

ASL 3. L’Ospedale Villa Scassi segnala 1 decesso: un uomo di 83 anni, con comorbidità, deceduto il 22/5/2020 nel reparto di Medicina

Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi presso Asl4, Asl5, Ospedale Galliera e Policlinico San Martino.