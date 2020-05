Coop Liguria sostiene le aziende vinicole locali con una speciale promozione

Liguria. Il lockdown legato al corona virus ha messo in grave difficoltà le piccole aziende vinicole locali a conduzione familiare, che con il fermo della ristorazione hanno dovuto rinunciare per più di due mesi a una parte importante delle proprie vendite. Questo rischia di bloccare il ciclo naturale di raccolta delle uve, perché molte imprese potrebbero decidere di non effettuare la vendemmia 2020, se non riusciranno a svuotare almeno parzialmente le proprie cantine, ancora piene dell’annata precedente.

Coop Liguria, che da sempre è al fianco dei produttori del territorio, ha deciso di mettere in campo con loro un’azione promozionale straordinaria, per sensibilizzare Soci e clienti a preferire i vini del territorio ligure e del basso Piemonte, privilegiando le imprese a conduzione familiare.

A partire dal 28 maggio e fino al 19 agosto quindi, ogni due settimane saranno proposti i vini di uno o più produttori locali, con sconti fino al 40%.

Le imprese coinvolte sono dodici:

• DONNE DELLA TORRE

dal 21 al 3 giugno negli ipermercati

dal 28 maggio al 10 giugno nei supermercati

L’azienda agrituristica, a conduzione femminile, produce Pigato, Vermentino e Rossese Doc nella Piana di Albenga e si caratterizza per le etichette disegnate dallo stilista Chino Bert.

• I TURRI

dal 4 al 18 giugno negli ipermercati

dall’11 al 24 giugno nei supermercati

L’azienda, fondata dal Console Onorario di Ungheria Albert Frank e oggi gestita dai suoi eredi, ha sede a Cremolino, vicino a Ovada. Tra le altre produzioni, si contraddistingue per aver recuperato il vitigno autoctono del Timorasso.

• CANTINA CINQUE TERRE

dal 4 al 18 giugno negli ipermercati

dall’11 al 24 giugno nei supermercati

La cooperativa ha sede a Groppo di Riomaggiore e riunisce 200 soci viticoltori, che producono le Doc Cinque Terre e Sciacchetrà. La sua presenza è un presidio importantissimo per la cura del territorio e per il sostegno all’associazionismo e alla solidarietà.

• CANTINE BREGANTE

dal 18 giugno al 2 luglio negli ipermercati

dal 25 giugno all’8 luglio nei supermercati

Attiva fin dal 1876, l’azienda produce Vermentino, Bianchetta Genovese e Ciliegiolo e ha contribuito in maniera determinate alla nascita della Doc Golfo del Tigullio-Portofino. Raccoglie e vinifica anche le uve di molti piccolissimi produttori locali.

• VITICOLTORI INGAUNI

dal 18 giugno al 2 luglio negli ipermercati

dal 25 giugno all’8 luglio nei supermercati

Raccogliendo le uve di 198 soci del Ponente Ligure, la Cooperativa, in attività dal 1976, produce Rossese, Vermentino, Ormeasco, Lumassina e vini da tavola.

• BELLATI

dal 2 al 16 luglio negli ipermercati

dal 9 al 22 luglio nei supermercati

Tra le primissime imprese certificate biologiche, produce Dolcetto, Barbera, Moscato e Brachetto Doc a Monterosso di Acqui Terme. L’azienda è attiva dal 1919 e si caratterizza per il pentagramma in etichetta, che rappresenta la sinfonia di sapori contenuta nel vino.

• I CASTELLI

dal 2 al 16 luglio negli ipermercati

dal 9 al 22 luglio nei supermercati

La cooperativa nasce a Bolano, in provincia della Spezia, nel 1998, su iniziativa di alcuni piccoli produttori locali decisi a recuperare appezzamenti agricoli abbandonati. Oltre a produrre vino, si impegna nella promozione della storia e delle tradizioni locali.

• TEO COSTA

dal 16 al 30 luglio negli ipermercati

dal 23 luglio al 5 agosto nei supermercati

L’azienda, che ha sede a Castellinaldo, produce i vini tipici del Roero e ha brevettato un metodo per vinificare senza l’aggiunta di solfiti. Le bottiglie si caratterizzano per le etichette tratte dai quadri del pittore Antonio Ligabue.

• SAN DALMAZIO

dal 16 al 30 luglio negli ipermercati

dal 23 luglio al 5 agosto nei supermercati

L’azienda, nell’entroterra di Albenga, prende il nome dall’omonima chiesa romanica del decimo secolo e vinifica esclusivamente uve di propria produzione.

• COOPERATIVA RIVIERA DEI FIORI

dal 30 luglio al 13 agosto negli ipermercati

dal 6 al 19 agosto nei supermercati

Nata nel 1978 per riunire i produttori di Rossese di Dolceacqua sparsi sul territorio, oggi la Cooperativa ha ottenuto importanti riconoscimenti, pur restando ancorata alle proprie tradizioni.

• ARRIGONI

dal 30 luglio al 13 agosto negli ipermercati

dal 6 al 19 agosto nei supermercati

Viticoltori da quattro generazioni, curano molti piccoli appezzamenti nella provincia della Spezia producendo Vermentino Colli di Luni e Cinque Terre.

• AZIENDA AGRICOLA PUNTA CRENA

dal 30 luglio al 13 agosto negli ipermercati

dal 6 al 19 agosto nei supermercati

Situata a Varigotti, l’azienda vanta 12 ettari di terreni terrazzati di fronte al mare e appartiene alla famiglia Ruffino, che da sempre presta particolare attenzione a preservare i vitigni autoctoni.

“Questo impegno a favore delle produzioni locali è parte integrante della missione di Coop Liguria, che anche in questo momento difficile non ha fatto mancare il proprio sostegno alle filiere più colpite, come quella del florovivaismo, per la quale sono stati previsti una promozione speciale, promossa ad aprile, e un contributo aggiuntivo del 25% versato da Coop ai fornitori sull’acquisto dei loro prodotti” sottolinea Coop Liguria.