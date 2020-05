Convenzione per i test sierologici, Ciangherotti (FI): “Mi metto a disposizione, auspico un potenziamento dell’Ufficio igiene dell’Asl 2”

Albenga. “Ho appreso con soddisfazione la decisione del nostro governatore Toti di avviare convenzioni tra i laboratori privati e le aziende per fare test sierologici a tappeto. In previsione di un aumento del numero dei test nel Savonese sarà fondamentale potenziare anche l’Ufficio igiene dell’Asl 2 per accorciare i tempi di attesa per i tamponi successivi, oggi ancora troppo lunghi”.

Questo il commento del consigliere provinciale di Savona, e capogruppo di Forza Italia in Comune ad Albenga, Eraldo Ciangherotti, rispetto all’iniziativa della convenzione tra aziende e laboratori annunciata ieri sera dal presidente della Regione, Giovanni Toti.

“Avevo avanzato questa proposta la scorsa settimana e farò tutto il possibile per aiutare le imprese del nostro territorio a sfruttare l’occasione offerta – ha sottolineato Ciangherotti -. Visto che i risultati dei test saranno comunicati all’Asl2, auspico che possa essere potenziato anche l’Ufficio igiene per velocizzare le tempistiche dei tamponi di controllo successivi per tutti i casi positivi che emergeranno”.

Per quanto riguarda le peculiarità del tessuto produttivo savonese, Eraldo Ciangherotti è pronto a offrirsi per aiutare il maggior numero possibile di aziende ad usufruire di questa iniziativa. “A gennaio misi a disposizione un numero Whatsapp per raccogliere le istanze del territorio – ha ricordato il consigliere di Forza Italia – ora vorrei mettere a disposizione delle aziende savonesi quello stesso numero (3465163207) per offrire loro tutto il mio supporto nell’ottenimento delle convenzioni con i laboratori privati per i test sierologici”.